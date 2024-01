Medaillenregen für Dornbirns Schwimm-Asse

Kürzlich fand der 37. Internationale Dornbirner Sprintpokal im Stadtbad statt.

Dornbirn. Der Internationale Dornbirner Sprintpokal ist die größte Schwimmveranstaltung in Vorarlberg. Bei der 37. Ausgabe dieses Jahr waren 16 Vereine aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Österreich gemeldet. Der Veranstalter, die TS Dornbirn Schwimmen konnte heuer rund 250 Sportlerinnen und Sportler begrüßen und musste am Wettkampftag rund 1.100 Starts abwickeln. „Eine große Herausforderung für das Kampfgericht und die Wettkampforganisation“, betonte Siegfried Kernbeiss von der TS Dornbirn. Und weiter: „Leider war das Nennergebnis unter dem vom Vorjahr, da am gleichen Wochenende auch andere Schwimmwettkämpfe im nahen Umfeld stattfanden.“

Sportlich war der Wettkampf aber vor allem ein großer Erfolg für die Sportlerinnen und Sportler des Gastgebervereines. So siegten in den Einzelbewerben Max Halbeisen, der gleich viermal die Goldmedaille und einmal die Silbermedaille in der Altersklasse 2006 und älter holte. Vereinskollegin Emma Feurstein sicherte sich drei Goldmedaillen und jeweils einmal die Silber- und Bronzemedaille und Cara Banerjee gewann zweimal die Goldmedaille und zweimal die Silbermedaille in ihrer Altersklasse.