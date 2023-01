Medaillenregen für Dornbirner Judokas

Der UJC Dornbirn sicherte sich bei den Österreichischen Meisterschaften zahlreiche Podestplätze.

Dornbirn/Feldkirch. Fünf Starter – fünf Medaillen hieß es kürzlich für den UJC Dornbirn bei den diesjährigen Österreichischen Meisterschaften in der Altersklasse U18. Der Bewerb wurde in Feldkirch ausgetragen und aus Dornbirn waren fünf Judokas am Start, die mit einer sensationellen Ausbeute heimkehrten. So sicherten sich Matteo Gruber (-50kg) und Tatevik Minasyan (-48kg) jeweils Gold, mit der Silbermedaille krönte sich Christoph Canal (-60kg) und Khastaev Rachim (-66kg) sowie Johanna Nöckl (+70kg) eroberten die Bronzemedaille.