Medaillenregen für die jungen Musiker aus Feldkirch und Rankweil

Die Talente der Musikschule Feldkirch und Rankweil waren der große Abräumer vom Landeswettbewerb Prima la Musica.

GÖTZIS/RANKWEIL/FELDKIRCH. Mit der Siegerehrung fand der Vorarlberger Landeswettbewerb prima la Musica in der vollbesetzten Kulturbühne am Bach in Götzis seinen traditionellen Abschluss. Unter den teilnehmenden achtzehn Musikschulen in Vorarlberg sind die jungen Nachwuchskünstler der Musikschule Rankweil-Vorderland und der Musikschule Feldkirch sowie die Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch seit vielen Jahrzehnten bei diesem Großevent richtige Abräumer von Edelmetallen. Eine wahre Klasseleistung bot Sarah Vester von der Musikschule Feldkirch in der Kategorie Flöte plus, welche Landessiegerin wurde. Mehrere Solisten und Ensembles von den Schulen aus Rankweil und Feldkirch haben sich für den Bundeswettbewerb in Graz vom 18. Bis 29. Mai qualifiziert. Das Vokalensemble „Amiche Cantano“ mit Viktorija Idzanovic, Janine Manser und Noelle Popovic mit der Lehrerin Christine Breuss gewann in eindrucksvoller Manier den Wettbewerb im Bundesland Tirol und in Südtirol (Italien) und liebäugelt auch in der Steiermark auf nationaler Ebene mit reellen Siegchancen . Nach einer achtstündigen Anreise nach Toblach im Südtirol war das hoffnungsvolle Musikertrio von der Musikschule Rankweil-Vorderland nicht zu besiegen. Eine herausragende Darbietung mit drei verschiedenen Trompeten lieferte Emelie Summer aus Weiler ab. Mit Samuel Scheiblhofer (Saxofon) schafft ein fünfter Musiker aus Rankweil den Sprung nach Graz. Weitere erste Ränge der Rankweiler Musiker gab es durch Paula Fleisch, Elisa Müllner (alle Oboe), Noah Tschallener, Emilian Huber (alle Horn), Antonia Breuß, Alena Hartmann und Laurent Zoppoth (Kammermusik-Trio), Paula Morscher (Posaune), Rosa Riedmann (Klarinett), Paul Büchel, Till Leon Pedot (alle Saxofon), Valentin Büchel, Laurenz Huber; Patrick Summer, Pia Summer (alle Tenorhorn), Barbara Häusle (Blockflöte), Jonas Fritsch (Flügelhorn) und das Duo Libertad mit Emma Fritsch und Lena Miller. „Allein schon die lange Vorbereitung auf dieses hochgesteckte Ziel hat alle Schüler in der musikalischen Ausbildung einen großen Schritt nach vorne gebracht. Die vielen Podestplätze bestätigen die professionelle Arbeit unserer Pädagogen“, sagt Musikschule Rankweil Vorderland Leiter Ingold Breuss. Beeindruckend auch die musikalischen Aufführungen der Schüler von der Musikschule Feldkirch. Angela Scullion (Klarinette) und das Trio Sofia Berger, Belinda Kaufmann und Hannes Müller macht die Reise in die Steiermark. Stark auch Ella Knapp mit Valentina Pock, das Duo Cloe Bär und Walter Bär und Annika Heinzle (Flöte), die erste Plätze in diversen Altersklassen erreichten. Lia Hartl aus Rankweil und Partnerin Jonessa Embley von der Privathochschule für Musik in Feldkirch werden die Ländle-Farben in der Steiermark vertreten.VN-TK