Medaillenregen für den FFG - Nachwuchs

Die heurigen Nachwuchsmeisterschaften des Volleyballnachwuchses sind beendet und die Ausbeute der Teams des FFG Feldkirch Volley kann sich sehen lassen.

Bereits anfangs des Jahres freuten sich die U20 Mädchen über den Vizemeistertitel und damit verbunden die Entsendung zu den Österreichischen Meisterschaften. Zur gleichen Zeit erspielten sich die Burschen die Bronzemedaille. Im Bewerb U18 ging es dann in einem packenden kleinen Finale für die Girls ordentlich zur Sache, Bronze war die Belohnung. Da wollten am vergangenen Wochenende die U16 – Mädchen nicht zurückstecken und holten wiederum den dritten Rang. Komplettiert wurden die Erfolge durch die Jüngsten. Die U13-Mädchen lagen bereits 0:1 in Sätzen zurück. Doch nach den guten Ratschlägen des Trainers besann man sich auf die Tugenden und – ebenfalls ein toller dritter Platz war die Folge. Im Bereich des weiblichen Nachwuchses stehen die FFGlerinnen an dritter Stelle im Ländle. Vor ihnen nur die Teams der Bundesligisten Höchst und Dornbirn. Ein toller Erfolg für den kleinen Verein aus der Montfortstadt.