Medaillenfeier beim Shotokon Karate Club

Präsidentin Ines Neururer ehrt Sportler für ihre herausragenden Leistungen.

Lustenau. In der Turnhalle des SPZ, der Heimstätte des Shotokan Karate Club Lustenau, wird nicht nur trainiert. Zuweilen findet auch, wie kürzlich, eine Medaillenfeier zu Ehren der erfolgreichen Sportler statt. Acht Landesmeister bei der Landesmeisterschaft in Götzis, fünf Goldmedaillen bei der Österreichischen Nachwuchsmeisterschat 2018 in Höchst und zahlreiche weitere Medaillenplätze galt es zu feiern. Die ehrenvolle Aufgabe nahm Ines Neururer, Präsidentin des Vereins, gerne wahr. Sie überreichte Geschenke in Form von Süßem und Gutscheinen der Kaufmannschaft Lustenau an die erfolgreichen Karatekas.