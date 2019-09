Mechanikersuche und gegrillte Murmeltiere

W&W hatte über das Abenteuer berichtet: Vier Vorarlberger wollten mit einem Renault Kangoo in die Mongolei fahren. Jetzt haben sie es geschafft.

1500 Kilometer zum nächsten Mechaniker

Die war allerdings schon bei dem Start nicht mehr die Jüngste und so kam, was kommen musste: „Am Pamir in Tadschikistan ist ‚Olga‘ kaputt gegangen – auf 3600 Meter Sehöhe, mitten im Nirgendwo“, erinnern sich die Abenteurer. Dort gab es aber freilich keinen Mechaniker. „Deshalb sind Felix und Thomas 412 Kilometer über Schotterpisten, den höchsten Pass unserer Reise mit 4655 Metern Seehöhe und einen Grenzübergang in die nächste Stadt, gefahren.“ Dort wartete aber die nächste Hiobsbotschaft: „Diverse Mechaniker versicherten uns, dass es in Kirgisistan keine Ersatzteile für ‚Olga‘ gibt.“ Problemlösung auf „Mongol-Rallye“-Art hieß dann: Weitere 900 Kilometer nach Almaty in Kasachstan fahren, wo der Kangoo schließlich repariert werden konnte. Im Gedächtnis bleiben den Vier aber vor allem die Erlebnisse und Menschen. „Egal wo wir waren, wir haben mit unserer ‚Olga‘ Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Menschen waren neugierig, wollten wissen, wohin es geht und auf unserem Auto unterschreiben. Mehrmals haben wir Wassermelonen oder Glücksbringer geschenkt bekommen“, erzählt Hannah. Diese Treffen waren durchaus auch mal skurril. „Ein Mechaniker in Russland hat uns zum Wakeboarden eingeladen. Eine Mongolin, die sechzehn Jahre in Berlin lebte, hat uns auf gegrilltes Murmeltier – eine mongolische Spezialität – und gekochtes Schaf eingeladen.“ Klingt das nach einer Wiederholung? „Wir würden dieselbe Rally kein zweites Mal machen – aber es jedem empfehlen. Moritz überlegt sich, den Rikshaw Run in Indien, Hannah den Monkey Run in Peru zu machen. Es ist sicher nicht das letzte Abenteuer, eher das erste von vielen.“