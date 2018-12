McDonald's Vorarlberg ist neuer Partner von SCR Altach

Der SCR Altach hat mit McDonald's Vorarlberg Franchisenehmer Loek Versluis einen neuen Sponsor gewonnen.

„Es geht aufwärts beim SCRA“, freute sich Werner Grabherr über die Zusammenarbeit mit McDonald’s Vorarlberg, aber auch über den jüngsten Erfolg. Den Auftakt gegen Hartberg am 16. Dezember konnte Altach mit 6:1 eindeutig für sich entscheiden. „So soll es nun weitergehen“, meint auch Loek Versluis, der mit Standorten in Bludenz/Bürs, Rankweil, Hohenems, Dornbirn, Lustenau und Hard alle Vorarlberger Restaurants betreibt. „Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft von SCRA Altach nach der verdienten Winterpause an dieses Erfolgserlebnis anschließen wird und eine spannende Saison auf uns wartet.“