McDonald's in Hohenems wird komplett neu gebaut

Hohenems - Eine Investorengesellschaft rund um den Projektentwickler ZIMA möchte bis zum Frühsommer 2021 einen modernen und zweigeschossigen Bau errichten.

Das Gebäude des Mc-Donald's-Restaurants in Hohenems soll in den kommenden Monaten komplett abgerissen und in weiterer Folge neu errichtet werden. Diesbezügliche wpa-Informationen bestätigte Elmar Girardi von der dahinterstehenden Projekt- und Investorengesellschaft aus dem Umfeld des Immobilien- und Projektentwicklers ZIMA. "Das Haus ist schon deutlich in die Jahre gekommen und wir sind zu dem Entschluss gelangt, dass ein Relaunch keinen Sinn macht. Deshalb werden wir neu bauen, weil sich auch die Anforderungen der Gäste im Laufe der Jahre verändert haben", so Girardi.