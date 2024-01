McDonald's in Bürs: Bauarbeiten gestartet - Neueröffnung für Juni geplant

all

all

self

self

Erster McDonald's Pop-Up-Store in Vorarlberg

Der McDonald's in Bürs steht vor einer umfassenden Neugestaltung. Nach dem Abriss des alten Gebäudes hat das Unternehmen Anfang Dezember einen temporären Pop-Up-Store eröffnet. Eine Maßnahme, die bisher in Vorarlberg nicht zu sehen war. Dieser Schritt ermöglicht es den rund 45 Mitarbeitern, auch während der Bauarbeiten weiterhin beschäftigt zu bleiben. Somit muss der Betrieb nach Fertigstellung des neuen Restaurants nur 15 neue Mitarbeiter einstellen.

"Hatten mit strengen behördlichen Auflagen zu tun"

Loek Versluis, McDonald's Franchisenehmer in Vorarlberg, berichtet über die Herausforderungen, mit denen das Team konfrontiert war. "Die Errichtung eines solchen Pop-Up-Stores ist nicht alltäglich", erklärt er. "Besonders in Vorarlberg hatten wir es mit strengen behördlichen Auflagen zu tun." Diese Auflagen seien deutlich umfassender als in anderen Regionen Österreichs.