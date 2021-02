McDonald's Hohenems wird abgerissen: So geht es weiter

Bis im Frühjahr 2021 soll die McDonald's-Filiale in Hohenems komplett neu gebaut werden. Der Abriss wurde diese Woche gestartet.

Seit 1. Februar hat die McDonald's-Filiale in Hohenems geschlossen - trotz Covid-19 war der Drive-In geöffnet. Wo noch bis vor kurzem Burger, Cola und Co. verkauft wurde, herrscht nun reger Bau- bzw. Abrissbetrieb. Grund dafür ist die geplante Modernisierung: Das in die Jahre gekommene Restaurant wird komplett abgerissen und in weiterer Folge neu errichtet. Das Fastfood-Restaurant soll so an die veränderten Anforderungen der Gäste angepasst werden. Die Abrissarbeiten sind diese Woche gestartet, schon jetzt ist rund die Hälfte des Gebäudes dem Erdboden gleichgemacht.