McDeer-Überraschung: Reh im Klo!

Viral auf TikTok: Ein unerwartetes Treffen im McDonald's, das die Online-Welt fasziniert. Ein Mann, eine Toilette und ein verwirrtes Reh.

Ein bemerkenswertes TikTok-Video hat kürzlich die Aufmerksamkeit von Millionen von Nutzern auf sich gezogen. In dem Video betritt ein Mann die Toilette eines McDonald's-Restaurants und filmt eine überraschende Szene: Ein Reh steht in einer der Kabinen und wirkt offensichtlich verwirrt. Während der Mann die Begegnung filmt, beobachtet das Reh die Kamera und knabbert an einem Stück Klopapier.