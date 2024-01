"Mbappé sollte Paris Saint-Germain verlassen!"

Fußball-Weltmeister - mit Frankreich 1998 - Christophe Dugarry (51) äußerte deutliche und harte Worte zur Situation von Superstar Kylian Mbappés (25) bei Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé spielte zu Beginn seiner Profikarriere bei AS Monaco, wo er auch seinen professionellen Durchbruch hatte, und dem Team in der Ligue 1 in der Saison 2016/2017 zum Titelgewinn half. Im Jahr 2017 wechselte er zu Paris Saint-Germain, zunächst auf Leihbasis, bevor der Wechsel 2018 permanent gemacht wurde. Bei PSG wurde er zu einem der herausragendsten Spieler in Europa und der Welt, gefürchtet für seine Schnelligkeit.