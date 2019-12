Matthias Mayer triumphiert beim Super-G in Lake Louise

Matthias Mayer holte nach einer perfekten Fahrt den Sieg im ersten Super-G der Saison und somit den ersten Saisonsieg für den ÖSV. Hinter Paris kam auch Kriechmayer ex aequo mit Caviezel auf das Podest.

Nachdem die Österreichischen Herren beim Sieg von Thomas Dressen bei der gestrigen Abfahrt in Lake Louise das Podest verpassten, wollten Kriechmayr, Mayer und Co. heute im Super-G zurück schlagen. Nach den ersten acht Läufern lag Paris knapp vor Caviezel und deutlich vor Jansrud an der Spitze. Kriechmayr lag dann bei den Zwischenzeiten zwar meist vorne, musste sich im Ziel aber mit Zwischenrang zwei, ex aequo mit Caviezel, zufrieden geben. Auch Abfahrts-Sieger Dreßen und Hannes Reichelt scheiterten an der Zeit von Paris.