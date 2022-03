Mayer kämpft um die kleine Kristallkugel

Der Dreikampf um Abfahrts-Kristall wird sich auch in der zweiten Kvitfjell-Abfahrt weiter zuspitzen.

Österreichs Olympia-Dritter in der Abfahrt, Matthias Mayer, liegt in der Abfahrts-Gesamtwertung auf Platz drei, war auch am Freitag in der ersten Kvitfjell-Abfahrt Dritter und liefert sich einen Dreikampf um die Abfahrts-Kristallkugel mit Beat Feuz und Aleksander Aamodt Kilde.