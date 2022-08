Maxi Taucher schreibt Sportgeschichte

Der Hohenemser Nachwuchssportler wird bei den US-Open teilnehmen.

Hohenems . Erstmals in der Geschichte des Tennissports wird ein Grand-Slam-Turnier einen Bewerb für den weltweit besten Nachwuchs im Rollstuhltennis austragen. Dazu konnte sich auch der 14-jährige Hohenemser Maximilian Taucher vom Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg für die Premiere der unter-18-Jährigen bei den US Open in New York qualifizieren.

Die besten acht Junioren der ITF-Rollstuhltennis-Weltrangliste werden vom 5. bis 11. September auf der Anlage des USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows beim letzten Major-Turnier des Jahres an den Start gehen und der Hohenemser Maximilian Taucher darf dabei stolz sein Land vertreten. Zusammen mit Vater Alexander und Trainer Max Forer wird Österreichs Youngster nach New York reisen und will dort auch an seine bisher sehr erfolgreiche Saison anschließen.