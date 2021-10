Maxi Taucher kürte sich zum Tourchampion

Der Sportler des RC ENJO Vorarlberg sicherte sich den Gesamtsieg der diesjährigen Wheelchairtennis-Tour- Austria.

Hohenems . Nach den erfolgreichen Auftritten bei den ersten Stationen der „Wheelchair Tennis Tour Austria“ konnte sich der junge Emser Maximilian Taucher auch beim abschließenden Turnier in Bad Ischl bis ins Finale spielen und sicherte sich somit auch den Titel in der Gesamtwertung.

In der neuen Tennishalle des TC Bad Ischl ging am vergangenen Wochenende das letzte Turnier der diesjährigen Wheelchairtennis-Tour-Austria über die Bühne. Der Tourführende und topgesetzte Maximilian Taucher hatte dabei die Möglichkeit auf den Gesamtsieg und dementsprechend startete der Vorarlberger Youngster ins Turnier. Mit zwei klaren Zwei-Satzsiegen im Viertel-, bzw. Halbfinale spielte sich der Emser problemlos ins Endspiel. Dort kam es dann zum Vereinsduell mit seinem Club-Kollegen des RC ENJO Vorarlberg, Manuel Riedmann aus Dornbirn. In einem spannenden Duell musste sich Taucher dann am Ende aber mit 3:6 und 5:7 geschlagen geben. Die Gesamtwertung der Wheelchairtennis-Tour-Austria konnte Maxi Taucher aber überlegen mit 93 Punkten vor Manuel Riedmann (60 Punkte) und Gerhard Schuster (35 Punkte) für sich entscheiden.

Auch im Doppelbewerb zog Maximilian Taucher mit seinem Steirischen Partner Gerhard Schuster ins Finale ein, musste sich dort aber am Ende dem Doppel Strassnig/Weber denkbar knapp mit 3:6, 6:4 und 14:12 geschlagen geben. Trotzdem konnte sich das junge Hohenemser Jungtalent mit seinem Partner nach drei ersten Plätzen bei den Turnieren zuvor den Gesamtsieg in der Doppelwertung sichern. „Nach dem erfolgreichen Jahr 2020 konnte ich nun auch in diesem Jahr mein gesetztes Ziel, die Tour zu gewinnen, erreichen“, so ein erfreuter Maxi Taucher nach dem erfolgreichen Wochenende. Auch in der Österreichischen Herren-Rangliste konnte sich der junge Emser damit auf Rang fünf vorarbeiten und holte sich damit das Startticket für das Austrian Masters, bei dem die besten 8 Herren gegeneinander antreten. MIMA