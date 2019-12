Mautbefreiung: Grüne wollen die Vignette abschaffen

Die Mautbefreiung auf der Rheintalautobahn (A14) ist am Donnerstag im Vorarlberger Landtag erneut auf harsche Kritik gestoßen.

FPÖ sieht populistische Maßnahme

"Weltmeister der Halbgesetze"

NEOS-Abgeordneter Gerfried Thür sah die Mautbefreiung in Vorarlberg als nicht "durchdacht" an, die Situation in Tirol und Salzburg sei eine andere. Das merkten auch Egger und Grünen-Klubobmann Daniel Zadra an. Der Lustenauer Abgeordnete Patrick Wiedl nannte Österreich den "Weltmeister der Halbgesetze: Wir hatten ein halbes Rauchverbot, haben halbe Feiertage und halbe Mautstrecken", so Wiedl. Er hoffe, dass der Verfassungsgerichtshof die Mautbefreiung zu Fall bringe.