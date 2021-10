Maurice Mathis stürmt für den FC Lauterach

Erster Neuzugang verzeichnet VN.at Eliteligaklub Intemann FC Lauterach.

Nur ein Spiel im Rahmen vom ÖFB Cup und zwei Partien in der VN.at Eliteliga hat Stürmer Abdül Kerim Kalkan (24) für Intemann FC Lauterach in dieser Saison gemacht. Danach trennten sich die Wege aus disziplinären Gründen. Jetzt ist der Hofsteigklub schon fündig geworden und hat auf das Problem in der Offensive reagiert. Der ehemalige FC Dornbirn Spieler Maurice Mathis (22) stürmt im Frühjahr für Lauterach und soll mit seinen nötigen Treffern zum Ligaerhalt einen großen Beitrag leisten.