Maturaprojekt für die gute Sache

Schüler der HAK Feldkirch veranstalten für ihre Diplomarbeit einen Spendenlauf für "Stunde des Herzens".

Götzis . Bereits seit einigen Monaten laufen die Planungen für den Spendenlauf am kommenden Freitag, den 10. November, im Götzner Möslestadion. Unterstützt wird damit am Ende ein krankes Kind aus der Kummenbergregion.

Die Idee für diesen Spendenlauf wurde dabei in einer fünften Klasse der HAK Feldkirch geboren. Dort stehen die Schüler Alena Allgäuer, Anna Durig, Leonie Stelzcyk-Deutsch und Clemens Marte vor ihrer Diplomarbeit: „”ir dachten uns, es wäre doch am schönsten, die Chance für eine gute Tat zu nutzen“, erzählt Mitinitiator Clemens Marte. Schnell kamen die Schüler dann auch auf die Idee, einen Spendenlauf zu organisieren. „Nachdem wir uns in weiterer Folge auch über den Verein “Stunde des Herzens” informiert hatten, war schnell klar, dass dies die perfekte Organisation für uns ist und wir für ein Kind aus Götzis spenden wollen“, so Marte.