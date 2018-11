Maturanten „twisten again“

Maturaball der Handelsakademie Bludenz im Feldkircher Montforthaus.

FELDKIRCH, BLUDENZ „Let‘s twist again because it‘s our last year!“ 35 Maturanten der Klassen 5AK und 5BK feierten ihr letztes Jahr an der HAK Bludenz. Unter dem Motto „Let‘s twist again – Back to the 50s“ luden die Schüler vergangenen Samstag ins Montforthaus. Nach dem Sektempfang wurde in den großen Saal gebeten. Dort erwarteten die zahlreichen Gäste eine umfangreiche Show. Auftakt dafür waren die selbstgedrehten Maturavideos. Sie zeigten humorvoll die kreative Ader der Abschlussklassen.