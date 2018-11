Maturaball im Reichshofsaal

Vorhang auf für die diesjährigen Maturanten des Bundesgymnasiums Lustenau

Nach dem Sektempfang im Foyer wurden die Ballgäste auf ihre Plätze gebeten. Stolz blicken die Eltern auf die Bühne zu ihren Kindern. Nach der Begrüßung und der Reden war es an der Zeit für die einstudierten Tanzeinlagen.

Das Licht ging aus, der Vorhang öffnete sich und laute, moderne Musik erfüllte den Saal. Auf der Bühne; alle Mädchen in weißem T-Shirt, schwarzer Jeans und weißen Turnschuhen. Als der Showtanz vorbei war und die Schülerinnen die Bühne verließen, wurde der Saal kurz dunkel. Plötzlich ging die Musik an und die Schüler liefen durchs Publikum, tanzten und animierten die Besucher. Die Maturanten simulierten eine Modenshow und anschließend tanzten sie auf Stühlen. Ein gelungener Showact geht zu Ende. Das Publikum klatschte und bejubelte die Stars des Abends. Anschließend lief eine Diashow und die aufwändig produzierten Maturavideos auf der Leinwand. Krönender Abschluss bildete die Mitternachtseinlage. Dort wurde es Zeit, die Ballkönigin und der Ballkönig zu wählen. Die Wahl fiel auf Ajdin Celes und Nina Grgic. „Es war ein gelungener Abend und alle hatten viel Spaß“, war eine Maturantin der 8a überzeugt. Nach der Hauptpreisverleihung wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert. BIN