Matthias Strolz präsentiert Album in Wiener Nachtclub

"Lost in Space" heißt das Album, das der ehemalige NEOS-Chef gemeinsam mit dem Webvideoproduzenten und Mashup-Künstler Kurt Razelli auf YouTube veröffentlicht und nun im Wiener Nachtclub Flex präsentiert hat.

“Ich bin quasi Rohstoff, der veredelt wurde”, sagt Strolz am Anfang der Veranstaltung und spielt damit auf die Songs an, die aus einem Zusammenschnitt seiner Reden bestehen. Nachdem er einige seiner potenziellen Hits zum besten gegeben hat, hat er noch eine Botschaft an seine Fans: “Wir sind connected, wir sind alle eins.”