Matkovic lässt die Akademie U-18-Elf doch noch jubeln

Die Akademie Vorarlberg U-18 gewinnt gegen Tirol glücklich mit 3:2 und ist nun Zweiter.

Nach dem glücklichen 3:2-Heimerfolg im Westderby gegen die Alterskollegen aus Tirol steht die heimische Unter-18-Mannschaft von Trainer Heinz Fuchsbichler auf dem sensationellen zweiten Tabellenplatz und liegt nur drei Zähler hinter Topfavorit FC RB Salzburg. Der Frastanzer Philipp Gaßner mit einem Doppelpack und der Viktoria Bregenz Kicker Valentin Matkovic mit einem sicher verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit trafen für die Vorarlberger Auswahl ins Schwarze. Für Gaßner waren es schon die Saisontreffer fünf und sechs und der Oberländer liegt in der Torschützenliste an der zweiten Stelle. Die Unter-15-Elf mit Coach Ahmet Cil holt dank dem Tor vom Lochauer Niklas Ill ein 1:1-Remis. Die Unter-16-Jährigen mit Trainer Helmut Hafner verlor mit 1:3. Die U16- bzw. U-15-Mannschaft ist in der Tabelle jeweils Siebenter. VN-TK