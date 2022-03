Mathias Graf möchte "beim Weltcup ganz vorne mitfahren"

Der Europacup-Gesamtsieger im Skicross wurde am Sonntag in seiner Heimatgemeinde von Familie und Freunden empfangen.

Der Dornbirner Mathias Graf hat am Wochenende mit großem Vorsprung die Ski-Cross-Europacup-Gesamtwertung für sich entschieden. Der Vorarlberger gewann beim Finale in Les Contamines am Samstag zum achten Mal in der laufenden Saison. Bei 13 Saisonrennen schaffte es Graf neun Mal aufs Podest. Damit sicherte sich der 26-Jährige für die kommende Saison einen Weltcup-Startplatz.