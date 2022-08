"Match me if you can" und die aktuelle Corona-Lage

Regisseurin und Schauspielerin Nina Hartmann und Gesundheitsexperte Dr. Armin Fiedler sind am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE"

Die Regisseurin, Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin Nina Hartmann ist am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast, und spricht mit Birgit Entner-Gerhold unter anderem über ihr aktuellstes Projekt, den Film "Match me if you can", bei dem sie Regie und Hauptrolle übernommen hat. Darin nimmt Nina Hartmann Dating-Apps und deren Auswüchse aufs Korn.