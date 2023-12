Masters startet mit der Qualifikation

Am Samstag 16. Dezember beginnt das Turnier mit der Qualifikation. Mit dem Spiel des frisch gebackenen Futsal Unter-18-Landesmeister Austria Lustenau U-18 gegen SPG Großwalsertal wird die 26. Auflage eröffnet. Einen fixen Bestandteil in der Qualifikationsrunde haben mittlerweile die Junior-Teams. „Sie sind Feuer und Flamme für das Masters. Die jungen Kicker wollen sich präsentieren und in den Erwachsenenfußball reinschnuppern“, so Meusburger, der diese Idee als neue Zukunftsperspektive für das Masters sieht. Ein besonderer Auftritt gibt es für die ehemaligen Meistermacher Aaron Witwer, Noah Witwer, Alexander Macher, Christoph Müller, Dietmar Batlogg, Matthias Konzett und Johannes Winkler im Dress von FC Thüringen. Vor zwölf Jahren war diese glorreichen „Sieben“ im Meisterteam vom Eins von Thüringen mit dabei und spielen nun am Sonntag um 13 Uhr in Wolfurt für das 1b-Team der Walgauer nochmals auf dem Parkett. Sie dürfen sich wohl über viele Fans aus Thüringen freuen. Zum dritten Mal in Folge sind die sechs Erst- und Zweitplatzierten der sechs Qualigruppen schon für die Masters Vorrunde fix qualifiziert.