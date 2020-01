Maßnahmenkatalog „Familienfreundliche Gemeinde Lochau“ beschlossen

Lochau. Im Rahmen der Re-Zertifizierung „Familienfreundliche Gemeinde Lochau“ hat die Gemeindevertretung den von der Projektgruppe erarbeiteten Maßnahmenkatalog beschlossen. Er dient als Leitfaden für eine familienfreundlich gestaltete Gemeindepolitik in den nächsten drei Jahren.

Seit dem Jahr 2011 ist die Bodenseegemeinde Lochau als „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert. Damit die Gemeinde dieses Zertifikat auch weiterhin tragen darf, ist in regelmäßigen Abständen eine Re-Zertifizierung durchzuführen, die im Besonderen auf Veränderungen im „Lebensraum Gemeinde“ Rücksicht nimmt.

Bürgerbeteiligungsverfahren mit Bürgerforum

Die Grundlagen dafür wurden von einer eigens eingerichteten Projektgruppe unter der Leitung von Gemeindevertreterin Marie Rose Eberle erarbeitet. Die Projektgruppe bestand aus Mitgliedern der Gemeindevertretung und Vertretern von sozialen Einrichtungen und der Schule.

So wurden bereits im Oktober letzten Jahres in einem groß angelegten Bürgerbeteiligungsverfahren Ideen für eine lebenswerte Gemeinde gesammelt. Die Vorschläge und deren Machbarkeit wurden bei einem öffentlichen Bürgerforum am 8. November 2019 gemeinsam mit aktiven Bürgerinnen und Bürgern diskutiert.

Zunächst wurde der Ist-Zustand erhoben. Dabei wurde festgestellt, dass die Gemeinde Lochau, das Land Vorarlberg, der Sozialsprengel, die Pfarren und zahlreiche Vereine Angebote und Hilfestellungen für Menschen in allen Lebensphasen bereithält. Die Palette reicht von der Unterstützung während der Schwangerschaft über die Kinderbetreuung im Kindergarten- und Schulalter, die Hauskrankenpflege, Hilfe in persönlichen Krisenfällen, das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln bis hinein ins Seniorenalter.

Gemeindevertretung beschloss Maßnahmenkatalog

Am 17. Dezember 2019 hat die Gemeindevertretung dann dem von der Projektgruppe individuell maßgeschneiderten familienfreundlichen Maßnahmenkatalog zugestimmt. Er dient nunmehr als Leitfaden für die familienfreundliche Gestaltung der Gemeindepolitik in den kommenden drei Jahren.

Ein Teil dieser Anliegen wurde bereits in Angriff genommen. So finden bereits Gespräche statt über die Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten der Fußballer, die bei weitem den größten Teil der sportbegeisterten Jugend im Dorf betreuen. Es geht um die Schaffung eines gesundheitlich unbedenklichen Kunstrasenplatzes und eine Ausweitung der Flutlichtanlage.

Die Betreuung in den KinderHäusern wird ausgeweitet und den sich ändernden Bedürfnissen von Eltern und Kindern angepasst – und zwar während des ganzen Jahres, also auch in den Schulferien. Geplant ist auch die Errichtung eines 5. Kindergartens beim Bäumle.

Die Modernisierung des Strandbades ist im Gange und wird rechtzeitig zur Badesaison abgeschlossen sein. Im Hafen werden die WC-Anlagen verbessert, im Schwarzbadgelände wurden konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des weggeworfenen Mülls vorgenommen. Im Dorfzentrum soll eine spürbare Verkehrsberuhigung durchgesetzt werden.

Naturgemäß können nicht alle Anregungen, die beim Bürgerforum aufgenommen wurden, unverzüglich und vollumfänglich umgesetzt werden. Die Projektgruppe hat die Vorschläge nach Dringlichkeit gereiht. Sie werden gemäß dieser Prioritätenliste und nach Maßgabe der verfügbaren Finanzmittel und gesetzlichen Vorgaben in den kommenden Jahren realisiert.

Lochau als beliebte Wohngemeinde