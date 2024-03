Massiver Felssturz am Gardasee: Uferstraße bis auf weiteres gesperrt

Ein massiver Felssturz hat am Wochenende den Verkehr am Gardasee beeinträchtigt. Rund 20 Kubikmeter Geröll lösten sich zwischen Riva del Garda und Limone.

Keine Personen verletzt, ein Haus evakuiert

Dauer der Straßensperre noch unklar

Der Bevölkerungsschutz führte am Samstag einen Lokalaugenschein per Hubschrauber durch. Daraufhin wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Wie lange sie geschlossen bleibt, war noch unklar. Die Arbeiten an der Straße beginnen am Montag. Eine Spezialfirma wurde mit der Sprengung der Felsen und der Räumung des Hangs und der Fahrbahn beauftragt.