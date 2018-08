Massive Kritik an Standortentwicklungsgesetz

Das von der Regierung geplante Standortentwicklungsgesetz stößt auf massive Ablehnung von Umweltschutzorganisationen und den Grünen - und auch die ÖVP-regierten Länder Vorarlberg und Tirol sind skeptisch.

Die jüngste Kritik kommt von der Tiroler Umweltanwaltschaft, die vor mehr Bürokratie und einer Verletzung internationalen Rechts warnt. So heißt es in der Stellungnahme: “Die vielen Rechtsunsicherheiten führen zu Nachteilen im internationalen Standortwettbewerb.” Fazit der Tiroler: “Dieser ‘Versuch’ (…) wird zudem auch den von der Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm angeführten aktuellen Herausforderungen nicht gerecht.”