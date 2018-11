Massive Kritik am Lindauer Inselbahnhof - Geplante Bahnsteige zu kurz

Die Bahnsteige im neuen Inselbahnhof in Lindau werden nun doch länger als bisher geplant war.

Bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2012 wurde entschieden, dass es in Lindau künftig eine Kombilösung, also zwei Bahnhöfe, geben soll. Zum einen ein Durchgangsbahnhof in Lindau-Reutin sowie eine Modernisierung des Inselbahnhofs in reduzierter Form.