Massenandrang in der Langen Nacht der Musik

Die Lokale wurden buchstäblich überrannt, als am Freitagabend die Traditionsnacht zum Musikspektakel aufrief.

Lustenau. An insgesamt 16 Standorten spielten Live-Bands, das Publikum wurde mit Gratisbussen durch die Marktgemeinde chauffiert und in den Lokalen war Platz Mangelware. Bereits zum 13. Mal organisierte das Marketing-Team dieses musikalische Highlight, ganz Lustenau war in Bewegung und die Gäste legten, sofern der Platz es erlaubte, auch gerne ein Tänzchen aufs Parkett.

Am Standort Jazzhuus sorgte die Huusband mit jazzigen Klängen für Stimmung, im Steakhouse rockte die Band Rubberneckers ihre Songs vom Stapel. Gmixt Emotions spielten im Foyer des Reichshofsaals auf und im Austria Café gehört seit Jahren Wolfgang Frank zum guten Ton. Wer es ein wenig gemütlicher bevorzugte, begab sich in den Vorkoster, wo „Mike live“ seine Songs zum Besten gab, man konnte dort bei einem Glas Wein den Abend verbringen, im Freigeist ging die Post ab, Gedränge inklusive. Daniel Benzer mit seiner Band Moose Crossing begeisterte die Gäste im Harlekin Pub, allerdings war es schon zu Beginn des Konzerts nicht mehr möglich, auch nur einen Fuß ins Lokal zu setzen. Doch Gedränge und volle Häuser ist man in dieser Musiknacht gewöhnt und so störte sich niemand daran, man zog einfach weiter und suchte sich sein Plätzchen, wo immer es noch eines gab. Ähnlich einem Volksfest genossen die Besucher wieder einmal einen abwechslungsreichen Abend mit Bands der Sonderklasse.