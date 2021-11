Maßnahmen-Verschärfungen und ein Koch für die Stars

Gesundheitsexperte Dr. Armin Fidler, Starkoch Alfons Schubeck und Christina Schwarz-Fuchs, Mitglied des österreichischen Bundesrates, sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Die türkis-grüne Bundesregierung ist sich einig, die Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen zu wollen. Im Raum steht, dass die Stufe Vier des Maßnahmenplans - die eine weitgehende "2G"-Regel bringt - für ganz Österreich vorgezogen wird. In "Vorarlberg LIVE" spricht Gerold Riedmann heute mit Armin Fidler über die steigenden Infektionszahlen, die "2G"-Regel, den "Stufenplan" und warum eine Corona-Schutzimpfung so wichtig ist.

Egal ob Genf, Paris oder London, Sternekoch Alfons Schuhbeck hat schon in vielen Restaurants dieser Welt am Herd gestanden. Bekocht hat er dort unter anderem die Beatles und Charlie Chaplin ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Queen. Gerold Riedmann spricht heute in "Vorarlberg LIVE" mit Schubeck über seine Karriere und welche Stars er schon bekochen durfte.

Aus der 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab 1. November gilt, soll laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bereits Mitte November 2,5G werden. "Das heißt, auch hier werden wir mit der 14-tägigen Übergangsfrist, wo noch alternativ FFP2-Masken akzeptiert werden, ab 15. November eine 2,5G-Regelung am Arbeitsplatz machen", sagte Mückstein vergangene Woche. Was das für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedeutet und auch darüber, wie es mit der geplanten S18 weitergehen soll, spricht Gerold Riedmann am Freitag mit Christina Schwarz-Fuchs.