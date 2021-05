Maskenverweigerer bespuckt Lokalgäste und Polizei

Ein 29-Jähriger Mann hat am Sonntag kurz vor Mittag ohne Mund-Nasen-Schutz Gäste in einem Bregenzer Lokal angepöbelt und bespuckt.

In einem Lokal an der Bregenzer Seepromenade hat sich am Sonntagvormittag ein Mann ohne Mund-Nasenschutz in den Gastbereich begeben. Er soll dort aufhältige Gäste angepöbelt und angespuckt haben. Als der Lokalbetreiber den ungebetenen Gast aufforderte, das Lokal zu verlassen, habe ihm dieser dreimal mit der Faust in den Genitalbereich geschlagen.