Masken und Testpflicht in 13 Vorarlberger Gemeinden

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hat am Montagabend bei "Vorarlberg LIVE" erklärt, ab wann welche verschärften Corona-Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau gelten.

Das Land Vorarlberg hat nach vielstündigen Gesprächen mit Bürgermeistern eine Masken- und Testpflicht in bestimmten Zonen in zwölf Gemeinden im Bregenzerwald sowie in Lustenau verordnet. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher hat bei "Vorarlberg LIVE " am Montag über die Details und Hintergründe gesprochen.