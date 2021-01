Masken tragen wesentlich zur Corona-Eindämmung bei

Eine Übersichtsarbeit deutscher Forscher untermauert bisherige Erkenntnisse zur Schutzwirkung von Gesichtsmasken im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Generell sei der Schutz für den Träger wahrscheinlich bei N95-Masken an stärksten. "Allerdings reduzieren auch andere Maskentypen das Ansteckungs- und Erkrankungsrisiko für den Träger."

Zahlen von Schweizer Armee

Reisinger und sein Team beziehen sich in ihrem Artikel unter anderem auf Erkenntnisse aus der schweizerischen Armee. Bei zwei Kompanien seien erst neun Tage nach dem ersten Infektionsfall Masken und Mindestabstände angeordnet worden. Danach erkrankten 30 Prozent der Soldaten an Covid-19, bei 62 Prozent der getesteten Soldaten ohne Symptome wurden Sars-CoV-2-Antikörper nachgewiesen. In einer anderen, räumlich getrennten Kompanie seien vor dem ersten Infektionsfall Masken und Mindestabstände angeordnet worden. Keiner dieser Soldaten sei erkrankt, bei nur 15 Prozent wurden Antikörper nachgewiesen.