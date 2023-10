„MasiRati“-Vernissage in alter Werkshalle

Nüziders. (sco) „Sei ein lieber Mensch, und du wirst reich belohnt“, steht auf der Homepage masirati.com des Künstlers Marcel Dengel geschrieben.

Den starken Besucherzustrom – vom sieben Monate jungen Baby bis zum über 80-Jährigen Mann – anlässlich der jüngst stattgefundenen „MasiRati“-Vernissage im Bertsch Areal in Nüziders empfand Marcel Dengel als großes Geschenk. Die Freude ist ihm, wie er sagt, „in alle Zellen seines Körpers hineingegangen”. Ermöglicht hat die Exposition die Getzner Holding. „Die Vernissage hat funktioniert, weil ich ganz viele Helfer gehabt habe im Vorfeld, vom Tischler und Elektriker bis hin zu meiner Familie und Freunden, die mich tatkräftig unterstützt haben. Während der Veranstaltung hat unsere Crew hinter der Bar und der Theke den Ansturm bravourös gemeistert. Ich bin total stolz auf die jungen Leute von der Tourismusschule Bludenz, das sind schon richtige Fachkräfte”, meinte Marcel Dengel. Die Küche bot Paella mit Hühnchen und vegetarische Paella auf Blattspinat, mit Zitrone garniert. Die Bewunderer seiner Arbeiten, die zur Vernissage aus terminlichen Gründen nicht kommen konnten, wünschten ihm ebenfalls großen Erfolg. Wer die ohne öffentliche Mittel finanzierte Schau in – wie der Künstler sagt – „Vorarlbergs größtem Wohnzimmer” noch sehen möchte, hat noch Gelegenheit dazu. Öffnungszeiten unter der Woche oder gegen Wochenende hin sind angedacht. Fixiert sind bis jetzt eine Modeschau mit Heim Mode aus Bludenz am 25. Oktober – also einen Tag vor dem Nationalfeiertag – und die Finissage am 11. November.