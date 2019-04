Masern - Nicht geimpfte Schüler bleiben vorerst zu Hause

Drei nicht gegen Masern geimpfte Klagenfurter Schüler bleiben vorerst vom Unterricht ausgeschlossen. "Diese Kinder können auch nach Ostern nicht gleich den Unterricht besuchen, da sie die Inkubationszeit von 21 Tagen abwarten müssen, bis sie wieder eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen können", sagte Birgit Trattler, die Leiterin des Gesundheitsamtes Klagenfurt, gegenüber dem ORF.

Sie dürfen die gesamte Woche nach Ostern, also bis 26. April, nicht am Unterricht teilnehmen. Am 5. April wurde nämlich bekannt, dass ein Schüler des Lerchenfeldgymnasiums an Masern erkrankt war, teilte die Stadt Klagenfurt am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Das Gymnasium blieb deswegen vergangenen Freitag geschlossen.