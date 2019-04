Masern: Land informiert über Gratisimpfungen

In dieser Woche wird sich zeigen, ob sich weitere Personen in Göfis mit Masern infiziert haben. Derweil informiert das Land die niedergelassenen Ärzte über die Möglichkeit der Gratis-Impfung. Die Kosten übernimmt seit 2014 das Land Vorarlberg.

Derzeit wartet die Sanitätsdirektion des Landes Vorarlbergs auf Nachricht, ob es noch weitere Masernfälle in Vorarlberg gibt. Die Inkubationszeit der Masern liegt bei mindestens acht Tagen. Nachdem der Masernfall von Göfis am Montag akut wurde, sind ab dem heutigen Dienstag weitere Krankmeldungen möglich. Da die Inkubationszeit von Masern jedoch bis zu 21 Tage andauert, sind auch über Ostern noch Krankmeldungen möglich. Derzeit liegen dem Land Vorarlberg noch keine Meldungen über weitere Masernfälle vor, informiert Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher auf VOL.AT-Anfrage.

Gratis-Impfung über Land Vorarlberg

Derweil informierte das Land Vorarlberg am Montag die niedergelassenen Ärzte über die Möglichkeit der Gratis-Impfung. Die MMR (Masern-Mumps-Röteln-Impfung) kann über jeden praktizierenden Arzt bei der Bezirkshauptmannschaft angefordert werden. Diese ist so für alle Altersgruppen gratis, die Kosten übernimmt das Land Vorarlberg. Diese Praxis bestehe seit 2014, erläutert Grabher. Dies sei aber scheinbar noch nicht flächendeckend bekannt, weshalb diese Information notwendig erschien. Eine Impfpflicht besteht nicht, doch gerade für Risikogruppen wie medizinisches Personal oder Lehrer sei dies eine “Notwendigkeit”, wie Landesrat Christian Bernhard und Grabher am Freitag betonten.