Martins-Fonds: Rasche Hilfe in Notfällen

„Füreinander einstehen.“ Unter diesem Leitsatz hat der Vorarlberger „Martins-Fonds“ zum Ziel, rasche Hilfe für Menschen in akuten Notsituationen in Vorarlberg zu leisten.

Der Martins-Fonds wurde im November vor fünf Jahren – rechtzeitig zum Gedenktag des heiligen Martin, dem Schutzpatron des Teilens – von den Gemeinden, dem Vorarlberger Gemeindeverband und der Caritas fix eingerichtet. „Der Martinsfonds ist eine in Österreich einmalige Institution“, beschreibt die Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Andrea Kaufmann, „durch die Erlöse aus der Kleidersammlung ist es möglich, plötzlich in Not geratenen Menschen rasch und unbürokratisch zu helfen“. Caritasdirektor Walter Schmolly: „Kein Notfall ist wie der andere. Der Martins-Fonds ist ein schönes Beispiel dafür, wie im Miteinander Menschen rasch und ihrer Notlage entsprechend wirkungsvoll geholfen werden kann. Er speist sich aus Erlösen der Gebrauchtkleidersammlung in Vorarlberg und veranschaulicht damit auch auf neue Weise, wie die Gebrauchtkleidersammlung eine wertvolle Aktion des Teilens darstellt.“