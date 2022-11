Martinimarkt: VGT kritisiert Vorführen von Ganter Eduard

Das Tierschutzgesetz werde am Martinimarkt nicht eingehalten, erklärt die Tierschutzorganisation in einer Aussendung.

"Eine Veranstaltung mit einer langen Tradition, die aber eines außer Acht lässt: das Tierwohl", schreibt der VGT in einer aktuellen Aussendung über den Martinimarkt. Denn ein bedeutender Protagonist bei dieser Festivität ist der Ganter Eduard, der in einem fahrbaren Körbchen durch die Menge geführt wird. Der VGT kritisiert, dass hierbei das Tierschutzgesetz und seine Verordnungen nicht eingehalten werden und das Bad in der Menschenmenge für sensible Tiere wie Gänse sehr stressig und unangenehm ist. Denn viele Marktbesucher strecken ihre Hände nach dem Ganter aus, streichen ihm immer wieder über den Kopf, was für diesen sichtlich unangenehm ist. Völlig erschöpft von der anstrengenden Prozedur kann er sich gegen Ende gar nicht mehr wehren. Fotos vom müden Ganter wurden dem VGT von einer besorgten Bürgerin geschickt, die den Umgang mit dem Tier auf dem Martinimarkt ebenfalls stark kritisiert.