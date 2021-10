Martina Rüscher trainiert beim SSV Dornbirn/Schoren

Hoher Besuch für die U18-Mannschaft des SSV Dornbirn Schoren in der Messehalle 2. Sportlandesrätin Martina Rüscher und ihr Team absolvierten kürzlich eine Trainingseinheit mit den Schoren-Girls.

Da staunten die U18-Handballerinnen von SSV Dornbirn Schoren-Coach Lajos Szövetes nicht schlecht. Pünktlich zu Trainingsbeginn standen Sportlandesrätin Martina Rüscher und die Mitarbeiter der Sportabteilung des Landes Vorarlberg standesgemäß adjustiert zum Mittrainieren bereit. „Wir stehen mit den Verbänden in intensiven Austausch und wollen verstehen, wie die unterschiedlichsten Sportarten funktionieren“, sagte die topfitte Sportlandesrätin, die mit ihrem Team in den nächsten zwei Jahren bei rund 50 Trainingseinheiten in den verschiedensten Sportarten dabei sein wird.