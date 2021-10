Martina Rüscher macht Lust auf Bewegung

Die Vielfalt der Sportszene in Vorarlberg aufzeigen, Verbände und Vereine präsentieren und dadurch möglichst vielen Menschen die Freude an der Bewegung vermitteln. Dieses Ziel verfolgt Sportlandesrätin Martina Rüscher mit ihrer „Sportschnuppern durch´s Ländle – Lust auf Bewegung?“-Tour. In den kommenden beiden Jahren will sie gemeinsam mit dem Sportreferat und ihrem Büroteam allen Sportverbänden im Land einen Besuch abstatten und im Rahmen von Schnuppertrainings die Sportarten selbst ausprobieren. Zum Auftakt der Tour standen kürzlich Badminton, Fechten, Klettern und Handball auf dem Programm.