"Martin Staudinger sollte verlängern"

Mario Leiter sprach in "Vorarlberg LIVE" über die "Abhöraffäre" innerhalb der SPÖ und den möglichen Nachfolger von Martin Staudinger.

Die "Abhöraffäre" innerhalb der Vorarlberger SPÖ lässt bereits seit Tagen die Wogen hochgehen. Am Donnerstag kam es zum Paukenschlag, als der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch bekannt gab, alle Funktionen in der Landespartei niederlegen zu wollen. Laut Mario Leiter, Ex-Vizebürgermeister von Bludenz, hat das aber nichts mit der mutmaßlichen Abhöraffäre zu tun. "Michael will sich auf die Arbeit in der Stadt konzentrieren", sagt Leiter in "Vorarlberg LIVE". Er bedauere den Schritt seines Kollegen zwar, aber er sei zu respektieren.