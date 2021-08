Martin Mairitsch wechselt von Feldkirch nach Lindau

Kurz vor dem ersten Eistraining hat Stürmer Martin Mairitsch die Vereinsführung der VEU Feldkirch um die Freigabe für einen Wechsel zum EV Lindau in die Bayernliga gebeten.

Heute erstes Eistraining der BEMER VEU Feldkirch – Jonas Kail stößt am Mittwoch zum Team

Nach intensiven Sommertrainingswochen ist ab heute wieder Eiszeit in der Vorarlberghalle angesagt. Noch erfreulicher ist aber, dass unsere Fans wieder live dabei sein können, wenn das Team ab 18:15 Uhr die erste Einheit auf Eis absolviert. Über den Eingang auf der Seite des Eishallenrestaurants, welches ebenfalls geöffnet sein wird, ist der Zugang in die Halle unter Beachtung der geltenden 3G-Regeln möglich.

Vom aktuellen Spielerkader fehlt derzeit nur Jonas Kail, der am Mittwoch von seinem Trainings- und Spielaufenthalt in Finnland zum Team zurückkehren wird. Mit Lucas Loibnegger, der zuletzt beim EHC Lustenau unter Vertrag war, kommt ein alter Bekannter zum Tryout. Das Team um Headcoach Michael Lampert freut sich auch darüber, dass mit Jonas Taibel und Vinzenz Rohrer zwei vielversprechende Nachwuchstalente die neugeschaffenen, optimalen Trainingsmöglichkeiten in Feldkirch als Gäste nutzen werden, bevor sie zu ihren Teams nach Kanada wechseln.