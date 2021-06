Martin Krizic verlängert bei den Rothosen

Der Eigenbauspieler des FC Dornbirn verlängert seinen Vertrag bis zum Sommer 2022.

Dornbirn. Nach dem schmerzlichen Abgang von Tom Zimmerschied, der in die 3. Deutsche Liga zum Hallescher FC wechselt, gibt es diese Woche wiederum erfreuliche Neuigkeiten aus dem FC Dornbirn-Lager: Eigenbauspieler Martin Krizic hat seinen Vertrag bei den Rothosen um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Der 17-jährige Mittelfeldspieler spielt seit 2008 im FCD-Nachwuchs und feierte im Juni 2020 gegen Kapfenberg sein Debüt in der Kampfmannschaft und in der 2. Liga. Seither bestritt Krizic insgesamt 19 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, in welchen er drei Mal in der Startelf stand.