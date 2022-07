Marsch- und Polkaklänge erfüllten die Kulturhalle

Die Musikanten der Harmoniemusik Klösterle luden zum Pfingstkonzert.

Mit der Polka „Zeitlos“ eröffnete die Harmoniemusik Klösterle unter der musikalischen und organisatorischen Leitung von Kapellmeister Klaus Strommer das Pfingstkonzert in der Kulturhalle. Das Leben eines Musikers mit allen Höhen und Tiefen, vom Baby bis zum Tod – interpretierte der 25 Frau und Mann starke Klangkörper musikalisch. Mit einem Flötensolo, begleitet vom Glockenspiel wurde das Leben begonnen, die schönen Jahre der Jugend, Liebe usw. wurde von einem Flügelhornsolo und schwungvollen Melodien begleitet, bevor das Ableben durch einen Choral eingeläutet wurde. Beschwingte Melodien mit warmen Tenor- und Baritonklängen mit Ohrwurmcharakter überbrachten die Musikanten den vielen Konzertbesuchern mit Walzer- und Polkaklängen. Beim „Mars de Medici“ wechselte der Dirigentenstock für ein Stück zum Kapellmeisterstellvertreter Alexander Morscher.

Dieser Marsch, gespickt mit klangvollen Melodien, die gekonnt von Bariton und Tenorhorn, sowie hohem Blech und Holz umgesetzt wurden. „Rückkehrer“ Michael Burtscher und sein Musikantenkollege Peter Morscher überraschten bei „Smutnà Milenka“ mit ihrem gesanglichen Können, bestens begleitet von den Klängen der „Klostner Musig“. Im letzten Teil des Konzertprogrammes baute Kapellmeister Klaus Strommer einen modernen Teil ein. Bei „Afrika“ war wiederum das Tenorhorn/Bariton/Register gefordert, das tiefe Blech sorgte für eine perfekte Begleitung und die Musikanten des Holzregisters platzierten gekonnt die vorgesehenen Einwürfe. Peter Morscher verwandelte sich bei „Bad Bad Leroy Boy“ kurzerhand in Frank Sinatra und begeisterte das Publikum nochmals mit seinem tollen Gesang. Während des gesamten Konzertes sorgte das Schlagzeugregister für den entsprechenden Rhythmus und die perfekte Begleitung der einzelnen Register. Nachdem der offizielle Teil mit dem Falkenauer Marsch abgeschlossen wurde, und der tosende Applaus nicht abbrach, spielten die sichtlich erfreuten Musikanten noch zwei Märsche als Zugaben. Obmann Klaus Strommer nahm das Pfingstkonzert zum Anlass verdiente Musikanten zu ehren, fleißigen Jungmusikanten zu gratulieren und neue Musikanten in ihren Reihen begrüßen zu können.

Thomas Morscher sen. und Peter Morscher wurden für ihr 50jähriges Engagement geehrt und bei Christian Brunner bedankte sich Strommer für 40jährige Mitgliedschaft mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der Harmoniemusik Klösterle. Johannes Maier (Schlagzeug) absolvierte das goldene Leistungsabzeichen, Emilia Frainer (Querflöte) das silberne und Stephanie Wechner, Claudia Wechner (beide Klarinette) und David Strommer (Trompete) das bronzene Leistungsabzeichen. Herzliche Gratulation an alle Jungmusikanten. Mit großer Freude präsentierten die Musikantinnen der Harmoniemusik Klösterle ihre neu angefertigten Frauentrachten, die von der Brazer Schneiderin Manuela Tschernitz geschneidert wurden. Durch das Programm führte in bewährter Weise Helene Maier. Die Ehrengäste Pfarrer Ernst Ritter, Bezirksobmann Paul Dünser, Bürgermeister Florian Morscher (saß in den eigenen Reihen) und Werner Walser (VBV) gratulierten den „Klostner Musikanten“ zu diesem gelungenen Konzert.