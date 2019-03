Marquez lässt Konkurrenz keine Chance

Marc Marquez jubelte in der MotoGP nach einer überragenden Leistung über einen klaren Sieg beim GP von Argentinien. Dahinter komplettierten Rossi und Dovizioso das Podest.

Nachdem sich Andrea Dovizioso auf der Ducati zum Saisonauftakt der MotoGP in Katar den Sieg vor Marc Marquez sicherte, ging Honda-Pilot Marquez heute in Argentinien von der Pole-Position als klarer Favorit ins Rennen. Und der Spanier zog gleich nach dem Start vom restlichen Feld weg und drehte an der Spitze einsam seine Runden. Dahinter entwickelte sich ein spannender Kampf um die weiteren Podestplätze, in welchem neben Dovizioso und Rossi lange auch fünf weitere Piloten involviert waren.