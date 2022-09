Marquez-Comeback in der MotoGP im Liveticker

Der sechsfache MotoGP-Champion Marc Marquez kehrt diese Woche beim Grand Prix von Aragon auf das Rennbike zurück. Im Qualifying reichte es für Marquez auf seiner Honda nur zu Startplatz 13.

Der Spanier ist im Juni zum dritten Mal am 2020 gebrochenen rechten Arm operiert worden. Test zuletzt seien erfolgreich verlaufen, teile sein Team Honda mit. Seit dem Großen Preis von Italien in Mugello im Mai war er nicht mehr angetreten.

Das Rennen im Liveticker

all

all

self

self

"Nach zahlreichen Check-ups, Beratungen und Tests sind alle Beteiligten mit der Genesung zufrieden und die #93 wird nun den nächsten Schritt in seiner Rehabilitation machen - die Rückkehr in den Wettkampf", teilte Honda mit.

Marquez veröffentlichte ein Video in den Sozialen Medien. "Nach Gesprächen mit dem Ärzten und dem Team haben wir entschieden, dass es das Beste für meine Genesung ist, auf dem Bike weiterzumachen und Kilometer für das nächste Jahr zu sammeln", sagte er. Am Aragon GP vor all den Fans teilzunehmen sei unbezahlbar.