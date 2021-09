Markus Linhart ist Bregenzer Ehrenbürger

Bregenz (BRK) – Am 24. September 2021 wurde Alt-Bürgermeister Markus Linhart im Rahmen eines Festaktes im Bregenzer Festspielhaus die Ehrenbürgerschaft der Landeshauptstadt verliehen.

Dipl.-Ing. Markus Linhart, der die Funktion des Stadtoberhauptes am 12. Jänner 1998 antrat und diese im Zuge der Direktwahl vom 27. September 2020 an seinen Nachfolger Michael Ritsch abtrat, war mit 22 Jahren, neun Monaten und drei Wochen Amtszeit der am längsten dienende Bregenzer Bürgermeister in der Zweiten Republik. Die höchstmögliche Auszeichnung durch die Stadt wurde von den 36 Stadtvertreter:innen am 15. Juli dieses Jahres einstimmig beschlossen.