Markus Linder in der Remise Bludenz

Bludenz. Mit „O SOLO MIO” präsentiert der Vorarlberger Musik-Comedian Markus Linder fünf Jahre nach seinem letzten Solo-Programm seine neue Show in der Remise Bludenz.

Der erste Solo-Kabarettist des Ländles macht das, was er am liebsten tut: Vom Piano aus über Gott und die Welt sinnieren, das Musikschaffen berühmter Kollegen analysieren und herausarbeiten, wo und wie sich die Skurrilitäten des Lebens in der Musik widerspiegeln.